США уверены в точности данных о причастности грузинских судей к коррупции

Ведант Патель оценил ситуацию с письмом главы МИД Грузии к Энтони Блинекну.

Американское внешнеполитическое ведомство уверено в точности сведений, на основе которых Вашингтон ввел собственные санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии. Однако дипломаты не разъясняют общественности, будут ли эти данные переданы властям Грузии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Пресса попросила чиновника прокомментировать письмо министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили к государственному секретарю Энтон Блинкену. В этом документе эксперт пояснил, что санкции, введенные против четырех членов Высшего совета юстиции республики, навредят дружеским отношениям двух стран в том случае, если американцы не предоставят доказательства.

У нас есть заслуживающая доверия информация, что эти лица были причастны к серьезной коррупции, касающейся их текущих и прошлых судейских должностей. Данная коррупционная деятельность подрывает верховенство закона в Грузии. Она подрывает демократические процессы в Грузии. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Чиновник заметил, что вызывающая доверие информация была получена властями США из различных источников, "включая открытые". Однако Ведант Патель не дал СМИ однозначного ответа на вопрос о том, готов ли Госдеп предоставить имеющиеся сведения властям в Тбилиси для проведения ими дальнейшего расследования в отношении лиц, которые подверглись западным ограничениям.

В Грузии заявили, что за санкциями США против грузинских судей стоит коррупция.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State