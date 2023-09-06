Патрик Райдер оценил слова главы Литвы о коррупции в киевском режиме.

Американская администрация уверена в том, что эффективно отслеживает поставляемые на территорию Украины вооружения, несмотря на сообщения западных СМИ о высоком уровне коррупции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель местного оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновника попросили прокомментировать слова литовского президента Гитанаса Науседы, который ранее констатировал, что проявления коррупции среди властей киевского режима негативно влияют на поставки оружия и техники для ВСУ.

Мы уверены в том, что предпринятые нами шаги позволяют отслеживать средства, которые мы поставляем Украине. Сама Украина продолжает соблюдать договоренности, которые мы достигли. За этим мы продолжим внимательно следить Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон не стал комментировать возможную отправку Киеву снарядов с ураном.

Фото и видео: YouTube / Defense Now