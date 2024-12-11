США утверждают, что не намерены диктовать Киеву условия урегулирования конфликта

Сабрина Сингх указала на вероятность переговоров между Киевом и Москвой.

В американском министерстве по обороне при президенте Джо Байдене утверждают, что не намерены диктовать украинским властям условия для урегулирования регионального конфликта с Москвой. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 8 января сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что конечное решение относительно ситуации будет президент Владимир Зеленский. Таким образом в ведомстве прокомментировали слова иностранного политика о гарантиях по безопасности для Украины от США и Европы.

Я позволю президенту Зеленского говорить за себя. В конечном итоге именно ему придется принимать решение. Как завершится эта работа, не нам диктовать, и не нам диктовать условия урегулирования. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Ранее избранный лидер Белого дома, член Республиканской партии США Дональд Трамп заявил публично, что понимание всех сторон, в том числе России и коллективного Запада, всегда заключалось в том, что Украина не может являться страной-членом НАТО.

США заявили о намерении продолжать готовить больше летчиков Украины для F-16.

Фото и видео: YouTube / Defense Now