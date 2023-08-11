США утверждают, что Украина применяет кассетные боеприпасы "надлежащим образом"

Патрик Райдер рассказал о том, что Киев предоставляет отчет властям США.

Пентагон утверждает, что Вооруженные силы Украины применяют поставленные международными союзниками кассетные боеприпасы на поле боя в регионе конфликта "надлежащим образом", согласно данным киевским режимом обязательствам. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

По усовершенствованным обычным боеприпасам двойного назначения. Это предоставило украинцам возможность навязывать боевые действия противнику. У нас есть все признаки того, что они применяют эти вооружения надлежащим образом на поле боя, как обещали. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что ранее военное ведомство заметило, что Украина отчиталась перед Вашингтоном об использовании кассетных боеприпасов. Власти США получили отчет по использованию усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения. Патрик Райдер добавил, что не может публично разглашать содержание этого документа по соображениям оперативной безопасности.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now