Игорь Костюков оценил активность Вашингтона вблизи российской территории.

Американская стратегическая бомбардировочная авиация усилила деятельность у государственных границ России и Китая. В текущем году со стороны США уже было совершено 77 вылетов. Этот показатель больше, чем фиксировался во всем 2022 году. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал начальник главного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершенно 77 самолетных вылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год. Игорь Костюков, начальник ГУР

Эксперт заметил, что интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации Вашингтона за последние два года выросла более чем на 20%, до 920 вылетов в ежегодно.

В ГРУ рассказали, сколько американского оружия импортируют в страны АТР.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда