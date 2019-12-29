Штаты сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании. Об этом сообщило Министерство финансов США.
Из списка предприятий, которые подвергаются санкциям, исключили компанию АО "Независимая нефтегазовая компания", которая зарегистрирована в Москве и "Приморскнефтепродукт", которая находится во Владивостоке.
Обе организации ранее попали под санкции, которые были введены в связи с ядерной программой Северной Кореи.
Пристайко призвал усилить экономические санкции против России.
Обсуждение ( 0 )