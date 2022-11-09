Нед Прайс оценил возможность договориться по решению кризиса между Арменией и Азербайджаном.

Власти США считают позитивным совместное заявление глав МИД Азербайджана и Армении (Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна). Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник полагает, что подобные документы говорят о том, что страны смогут договориться по существу по разрешению регионального конфликта.

Азербайджан и Армения согласовали совместное заявление. Является очень позитивным знаком. Могут договориться не только по вопросу заявления, но и по существу. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Министры по иностранным делам Армении и Азербайджана договорились активизировать переговоры друг с другом, а также организовать новую встречу в ближайшие недели.

Госдеп подтвердил планы по проведению встречи с Россией по ДСНВ в ближайшем будущем.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State