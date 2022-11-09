Власти США считают позитивным совместное заявление глав МИД Азербайджана и Армении (Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна). Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник полагает, что подобные документы говорят о том, что страны смогут договориться по существу по разрешению регионального конфликта.
Азербайджан и Армения согласовали совместное заявление. Является очень позитивным знаком. Могут договориться не только по вопросу заявления, но и по существу.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Министры по иностранным делам Армении и Азербайджана договорились активизировать переговоры друг с другом, а также организовать новую встречу в ближайшие недели.
Госдеп подтвердил планы по проведению встречи с Россией по ДСНВ в ближайшем будущем.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все