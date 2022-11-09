Госдеп подтвердил планы по проведению встречи с Россией по ДСНВ в ближайшем будущем

Нед Прайс рассказал о том, что консультации будут проведены в ближайшее время.

Россия и США договорились о проведении в ближайшем будущем консультативной встречи двусторонней комиссии по реализации Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник отметил, что еще в сентябре страны обменялись друг с другом уведомлениями по ДСНВ.

Это двусторонний механизм для обсуждения вопросов выполнения соглашения. Работа комиссии конфиденциальна, но мы надеемся на конструктивную встречу. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат не стал уточнять СМИ, когда именно будет проведена данная встреча и действительно ли она пройдет в Каире, как ранее уведомляло читателей информационное агентство The Bloomberg. Нед Прайс указал на тот момент, что вопросы, касающиеся украинского кризиса, на мероприятии не будут подниматься. Речь будет вестись о возобновлении взаимных инспекций в рамках ДСНВ.

США избегают обсуждения с Россией контуров украинского урегулирования.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State