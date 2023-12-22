США считают несбалансированным предложенный Алжиром проект резолюции СБ ООН по Рафаху

В Госдепе не знают, поддержат ли резолюцию, предложенную в СБ ООН по Рафаху.

В американском внешнеполитическом ведомстве при президенте Джо Байдене считают несбалансированным проект резолюции для Совета Безопасности Всемирной организации по Рафаху, расположенному в южной части Сектора Газа, который предложил Алжир. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Иностранный чиновник отметил, что для мира важно, чтобы ООН не стирала роль палестинского радикального движения ХАМАС в ближневосточном кризисе, а также не игнорировала неоднократные нарушения со стороны боевиков международного права.

Проект несбалансированный и не содержит упоминания простого факта, что ХАМАС виновно в этом конфликте, а бои в Рафахе могли бы прекратиться завтра же, если бы ХАМАС согласилось на сделку о прекращении огня и освобождении заложников. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Сотрудник Госдепа при этом отметил, что пока что преждевременно публично говорить о том, будут ли США применять право вето при рассмотрении данного проекта резолюции.

США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State