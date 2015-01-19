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США считают, что буферную зону между Израилем и Ливаном будут охранять миротворцы

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Мэттью Миллер прокомментировал поддержку со стороны США действий ЦАХАЛ в регионе Ближнего Востока.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что миротворцы при Всемирной организации должны будут поддерживать буферную зону, размещенную на государственной границе Ливана с Израилем. Такой участок образуется там после завершения операций военнослужащих ЦАХАЛ против шиитской организации "Хезболлах". Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель  Госдепа США  Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что после того, как израильские представители оттеснят от границы формирования "Хезболлах", то туда зайдут UNIFIL (Временные силы ООН в Ливане).

В конечном счете мы хотим, чтобы UNIFIL выполнял свои задачи в сфере безопасности. Мы бы не хотели, чтобы они были атакованы Израилем, мы бы не хотели, чтобы им пришлось отвечать Израилю огнем.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США добавили, что решение о характере действий миротворцев на Ближнем Востоке в ближайшие дни остается за Израилем и ООН, а не за США.

Госдеп не подтвердил уведомление Ирана США о нежелании проявлять сдержанность.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: буферная зона, госграница, госдеп, израиль, ливан, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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