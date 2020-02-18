Госдеп не подтвердил уведомление Ирана США о нежелании проявлять сдержанность

Мэттью Миллер рассказал о позиции США по ракетному удар Тегерана по Израилю.

В американском внешнеполитическом ведомстве отказались подтвердить информацию о том, что Иран уведомил американскую администрацию о том, что не будет проявлять сдержанность в текущем региональном конфликте на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что когда Тегеран запустил ракеты по еврейскому государству, то уже и так этими шагами не проявил сдержанности.

Я не собираюсь комментировать сообщения, которые мы получили или могли получить от иранского правительства. Мы ясно дали понять, еще было несколько месяцев назад, что они не должны ничего делать для обострения. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что местный телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника уведомил зрителей о том, что Иран после воздушной атаки на территорию Израиля передал Вашингтону послание через Катар о том, что больше не будет проявлять "одностороннюю сдержанность".

Представитель Госдепа ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Израилю.

Фото и видео: YouTube / Defense Now