США считают, что ЕС нужно скорее решить вопрос о поддержке Украины

Мэттью Миллер оценил позицию Венгрии по евроинтеграции Украины.

Американские власти полагают, что Европейскому союзу следует скорее договориться о финансовой поддержке Украины на следующий год. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, как именно Белый дом и Госдеп относятся к официальным высказыванием руководства Венгрии, выступающего против начала переговоров с киевским режимом о вступлении в состав ЕС. Также премьер-министр Виктор Орбан является противником оказанием Брюсселем финансовой поддержки Вооруженным силам Украины.

США и ЕС решительно выступают на стороне Украины. Мы считаем, что сейчас пришло время активизировать эту поддержку. Это жизненно важно для национальной безопасности США и наших европейских партнеров. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США все еще полагают, что руководство ХАМАС находится в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State