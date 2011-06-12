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США считают, что ЕС нужно скорее решить вопрос о поддержке Украины

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Мэттью Миллер оценил позицию Венгрии по евроинтеграции Украины.

Американские власти полагают, что Европейскому союзу следует скорее договориться о финансовой поддержке Украины на следующий год. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.  Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, как именно Белый дом и Госдеп относятся к официальным высказыванием руководства Венгрии, выступающего против начала переговоров с киевским режимом о вступлении в состав ЕС. Также премьер-министр Виктор Орбан является противником оказанием Брюсселем финансовой поддержки Вооруженным силам Украины.

США и ЕС решительно выступают на стороне Украины. Мы считаем, что сейчас пришло время активизировать эту поддержку. Это жизненно важно для национальной безопасности США и наших европейских партнеров. 

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США все еще полагают, что руководство ХАМАС находится в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: венгрия, военная помощь, госдеп, евросоюз, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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