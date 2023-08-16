США считают безопасными планы сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Энтони Блинкен рассказал о поддержке действий кабмина Японии.

Американское внешнеполитическое ведомство считает безопасным и соответствующим стандартам планируемый властями в Токио сброс в акваторию океана радиоактивной воды с аварийной атомной электростанции"Фукусима-1". Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал государственный секретарь, руководитель внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. По мнению иностранного дипломата, такие процедуры со стороны Японии являются прозрачными и основанными на научных данных.

Мы удовлетворены планами Японии, которые являются безопасными и соответствуют международным стандартам, включая стандарты ядерной безопасности, что чрезвычайно важно. Япония проводит тесное и активное взаимодействие с МАГАТЭ относительно своих планов. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что МИД КНР сообщил о том, что Китай и Россия направили Токио список технических проблем в связи с планами японского правительства осуществить сброс в океан радиоактивной воды.

Блинкен не подтвердил снижение темпов накопления обогащенного урана в Иране.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State