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США считают безопасными планы сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

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Энтони Блинкен рассказал о поддержке действий кабмина Японии.

Американское внешнеполитическое ведомство считает безопасным и соответствующим стандартам планируемый властями в Токио сброс в акваторию океана радиоактивной воды с аварийной атомной электростанции"Фукусима-1". Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал государственный секретарь, руководитель внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. По мнению иностранного дипломата, такие процедуры со стороны Японии являются прозрачными и основанными на научных данных.

Мы удовлетворены планами Японии, которые являются безопасными и соответствуют международным стандартам, включая стандарты ядерной безопасности, что чрезвычайно важно. Япония проводит тесное и активное взаимодействие с МАГАТЭ относительно своих планов.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что МИД КНР сообщил о том, что Китай и Россия направили Токио список технических проблем в связи с планами японского правительства осуществить сброс в океан радиоактивной воды.

Блинкен не подтвердил снижение темпов накопления обогащенного урана в Иране.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: аэс фукусима, госдеп, энтони блинкен, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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