США рассчитывают на углубление связей с Францией после кризиса вокруг подлодок

Энтони Блинкен рассказал о вопросах, по которым Вашингтон может сотрудничать с Парижем.

Блинкен: США рассчитывают на углубление дипломатических связей с Францией после кризиса вокруг подлодок. Такое заявление американский государственный секретарь сделал в эфире французского телеканала France 2 по результатам встречи с президентом Эмманюэлем Макроном. Чиновник также пояснил СМИ, что 5 октября в Париже общался с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Он предложил сотрудничество по вопросам Ливии, Туниса, Ливана.

Сейчас есть хорошая возможность в свете работы, которую нам поручили наши президенты, углубить сотрудничество и координацию будь то действия в зоне Сахеля, Индо-Тихоокеанском регионе или вопросы трансатлантического сотрудничества. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что после начала кризиса в отношениях Франции и США Энтони Блинкен был принят в Елисейском дворце президентом Макроном. Закулисные действия союзников из США, Британии и Австралии по "перехвату" французского контракта на строительство субмарин Париж счел "ударом в спину".

Отношения США с Китаем включают аспекты соревнования, сотрудничества и конфликта.

Фото и видео: France 2

