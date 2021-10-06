Энтони Блинкен считает, что связи США с Китаем напоминают те, которые сложились между Францией и Китаем.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что отношения США с Китаем включают аспекты соревнования, сотрудничества и конфликта. Такое заявление чиновник сделал в эфире французского телеканала France 2. Спикер добавил, что непростые связи с Пекином характерны не только для Вашингтона, но и, например, для Франции.

Отношения с Китаем для нас, для Франции и для многих других стран очень сложные, они сопряжены со множеством последствий. Эти отношения невозможно охарактеризовать одной фразой. В них присутствуют аспекты состязания, сотрудничества и конфликта. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник объяснил журналистам, что США следует работать вместе со своими партнерами и союзниками для того, чтобы совместно реагировать на внешние угрозы, но при этом искать пути сотрудничества с Украиной. Этот вопрос Блинкен также считает важным.

Блинкен: в стратегической концепции НАТО учтут новые вызовы и опасности.

Фото и видео: France 2