Блинкен: В концепции НАТО учтут новые вызовы и опасности

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что в стратегической концепции НАТО учтут новые вызовы и опасности. Такое мнение чиновник высказал в эфире французского телеканала France 2. Он прокомментировал слова президента Эмманюэля Макрона о том, что Североатлантический военный альянс пережил "смерть мозга". Такое заявление политик сделал еще в ноябре 2019 года.
Благодаря Макрону проделана большая работа в НАТО на последнем саммите.Так, например, это касается проекта о том, какой будет НАТО в 2030 году, как альянс может противостоять новым вызовам, оставаясь верным своей изначальной миссии защиты евроатлантической зоны.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Напомним, что Макрон сделал громкое заявление в интервью британскому журналу The Economist. Во Франции сочли, что военный альянс абсолютно утратил координацию действий. Позже Макрон добавил, что не сожалеет о своих высказываниях, несмотря на критику ряда политиков.
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Фото и видео: France 2.
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