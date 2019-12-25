Марсело Эбрард рассказал об "исторической возможности" для страны.

США пригласили Мексику участвовать в производстве полупроводников. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Мехико с представителями латиноамериканской республики сделал глава внешнеполитического ведомства Мексики Марсело Эбрард уточнил, что получил предложение от представителей совместного экономического диалога, проводимого на высоком уровне, включая американского государственного секретаря Энтони Блинкена. В мероприятии также участвовал министр по торговле США Джина Раймондо.

Мы получили приглашение участвовать в качестве партнеров, в качестве союзников <...> в различных инициативах администрации президента Байдена, связанных с полупроводниками. Марсело Эбрард, глава МИД Мексики

Чиновник считает эту ситуацию исторической возможностью для страны. Совместная работа с США означает для Мексики появление новых рабочих мест, экономическую интеграцию. В МИД полагают, что аналогичные проекты позволят республике быстрее развиваться, а также сокращать уровень бедности и увеличивать охват инфраструктурой.

Блинкен заявил о возможном лидерстве США и Мексики в производстве электромобилей.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State