Блинкен заявил о возможном лидерстве США и Мексики в производстве электромобилей

В Госдепе США рассказали о необходимости интеграции экономик.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о возможном мировом лидерстве США и Мексики в производстве электромобилей. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с коллегой в Мехико. В настоящее время Вашингтон хочет наладить сотрудничество в данной технологической области.

У нас есть потенциал, <...> в том числе благодаря некоторым средствам, доступным в рамках нового закона в США, стать лидерами, например, в совместном производстве электромобилей. Мы должны производить их вместе. И теперь у нас есть дополнительные стимулы. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По результатам проведенного заседания американо-мексиканского Экономического диалога высокого уровня (High-Level Economic Dialogue, HLED) Энтони Блинкен заметил важность дальнейшей интеграции экономических систем США и Мексики. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере использования чистой с экологической точки зрения энергии. Страны взяли на себя обязательство о том, что к 2030 году требуется достичь 50% продаж электромобилей в области транспорта.

Блинкен назвал достижение в ближайшее время сделки по СВПД маловероятным.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State