Блинкен назвал достижение в ближайшее время сделки по СВПД маловероятным

В Госдепе США считают, что Тегеран не желает или не может принимать решения по достижению договоренности.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен назвал достижение сделки по СВПД маловероятным в ближайшей перспективе. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом. По мнению Вашингтона, недавний ответ Тегерана на инициативы Запада по восстановлению программы отбросило весь переговорный процесс назад.

То, что мы наблюдали за последнюю неделю, в частности, ответ Ирана на предложение Евросоюза, является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Лидер американской дипломатии пояснил, из-за позиции Тегерана в настоящий момент затруднительно говорить о каких-либо возможных сроках восстановления ядерной сделки с Ираном. По словам Блинкена, коллеги из Тегерана не желают или не способны предпринять шаги, которые необходимы для достижения договоренности между сторонами конфликта. Он уточнил, что Иран навязывает США повестку дня, которая не относится к настоящей теме переговоров.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State