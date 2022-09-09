Блинкен: США закрыли России доступ к импорту оружия

Госсекретарь США встретился с Владимиром Зеленским.

США закрыли России доступ к импорту оружия. Соответствующее заявление по результатам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. По словам чиновника, Вашингтон систематически не дает Москве получать вооружение. Власти США намерены и далее продолжать данную антироссийскую санкционную политику.

Сейчас Москва уже обращается за военной поддержкой к Северной Корее, Ирану. Поскольку мы систематически прикрываем им доступ к импорту и продолжим оказывать это давление. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт добавил, что давление на РФ будет оказываться до того момента, пока со стороны Москвы не прекратится агрессия против Украины.

Блинкен пошутил о связи опыта боевых искусств и работы дипломата.

Фото и видео: Telegram/Zelenskiy / Official