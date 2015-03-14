США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя

Василий Небензя рассказал об ударе ВСУ по мирному населению в Крыму.

Американская администрация причастна к теракту в Севастополе, у Москвы в этом нет никаких сомнений. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке поделился российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат заметил, что международные союзники киевского режима из стран коллективного Запада поощряют киевский режим совершать теракты в отношении гражданского населения. Спикер заметил, что вызывает глубокое сожаление из-за того, что со стороны генерального секретариата ООН отсутствует какая-либо значимая реакции на трагедию. Василий Небензя напомнил о том, что Антониу Гутерриш должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. По его словам, речь идет о двойных стандартах в ООН.

Тот факт, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает никаких сомнений. Нас не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: РФ ждет от Чехии объяснений в причастности к обстрелам ВСУ Белгорода.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций