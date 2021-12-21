США представят свой перечень озабоченностей действиями РФ

В Госдепе будут обсуждать вопросы безопасности со странами Европы.

США представят свой перечень озабоченностей российскими действиями. Об этом на регулярном брифинге с журналистами сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Такое заявление сделал Нед Прайс, комментируя прессе дальнейшее развитие событий после предъявленных Россией предложений по безопасности в европейском регионе.

Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Вашингтоне настаивают на том, что переговоры по безопасности в Европе можно вести только с участием стран региона. Прайс подчеркнул, что никаких переговоров не будет без участия коллег и партнеров. Однако на данный момент США не видят со стороны РФ действия, которые снизили бы обеспокоенность вокруг ситуации на Украине. По мнению пресс-секретаря, страна ясно дала понять Москве, что готова к дипломатической работе по различным каналам.

Bloomberg: Кремль считает, что договориться о нерасширении НАТО на восток едва ли удастся.

Фото и видео: YouTube / Department of State