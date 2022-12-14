США пока не видят активности Белоруссии у границ с Украиной

Патрик Райдер рассказал о ситуации в регионе конфликта.

Американские власти пока не видят "назревающей" активности Белоруссии около государственных границ с Украиной, однако в Пентагоне продолжают следить за ситуацией в регионе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер. Чиновник ответил на вопрос от корреспондента, который интересовался позицией Минска в конфликте.

Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер добавил, что не хочет озвучивать с официальной трибуны какие-либо разведывательные данные США. Он добавил, что специалисты внимательно следят за ситуацией "в регионе, в том числе и в Белоруссии".

Госдепу и Пентагону пока нечего объявить о планах поставок систем ПРО Patriot Украине.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

