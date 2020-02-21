Госдепу и Пентагону пока нечего объявить о планах поставок систем ПРО Patriot Украине

Патрик Райдер и Нед Прайс не смогли анонсировать поставки ПРО киевскому режиму.

Госдепу и Пентагону пока нечего объявить о планах поставок систем противоракетных систем Patriot украинским властям. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что не может выступить с трибуны с какими-либо заявлениями о военной помощи в виде поставок ПРО западного производства.

Мне нечего сегодня объявить или обещать заранее. Только за последние недели мы поставили две системы NASAMS. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Патрик Радер добавил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с киевским режимом, а также со своими международными союзниками по вопросам, которые касаются "безопасности Украины".

В США заявили об отсутствии заинтересованности в эскалации боев на Украине.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour