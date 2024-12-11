США пока не намерены открывать посольство в Дамаске

Мэттью Миллер рассказал о защите дипмиссии США в Сирии.

В американском внешнеполитическом ведомстве пока что не намерены возобновлять работу посольства в Дамаске, так как ждут первых шагов от новых властей в Сирии. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уточнил, что ранее ожидания от деятельности местных чиновников публично обозначил государственный секретарь Энтони Блинкен.

Это не то, что мы планируем сейчас делать. Мы ясно обозначили шаги, которые мы хотим, чтобы новое правительство Сирии сделало. Мы готовы признать сирийское правительство, которое это сделает. Открытие посольства - это то, что последует за таким признанием Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Энтони Блинкен говорил о том, что новые власти Сирии не должны допустить превращения страны в рассадник терроризма, а также ее использования страны как платформы для угрозы соседям по региону. На брифинге от 9 декабря Мэттью Миллер сообщил, что здания посольства США в Дамаске остаются под защитой, однако в них по-прежнему нет американских дипломатов. Из соображений безопасности спикер не стал говорить о том, кто обеспечивает сохранность зданий дипломатической миссии.

Госдеп: правительство Сирии должно уничтожить якобы имеющееся в стране химоружие.

Фото: YouTube / Defense Now