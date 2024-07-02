США пока не намерены эвакуировать своих граждан из Ливана

Ведант Патель оценил готовность США к режиму ЧС в Ливане.

В американском внешнеполитическом ведомстве пока что не намерены проводить эвакуацию своих граждан из Ливана, однако власти страны готовятся к любым возможным вариантам реагирования на обстановку в этом государстве. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Мы призываем находящихся в Ливане граждан США продумать планы того, как им покинуть. Нам пока нечего сказать относительно эвакуации граждан из Ливана. Но я могу сказать, что правительство США неустанно осуществляет планирование и подготовку к любым возможным вариантам на ЧС. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что в середине июня израильская армия (ЦАХАЛ) одобрила оперативный план наступления в Ливане. Руководство еврейского государства после проведения операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают нанести удар по шиитскому движению "Хезболлах". В ЦАХАЛ уточнили, что сторонники "Хезболлах", как и ХАМАС, действуют против Израиля, обстреливая его территорию с северного направления.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State