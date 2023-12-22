Госдеп не комментирует предложение Китая о конференции по Ближнему Востоку

Ведант Патель оценил будущее Сектора Газа.

Американское внешнеполитическое ведомство при президенте Джо Байдене не комментирует предложение китайской стороны относительно проведения конференции по ближневосточному урегулированию. Власти США настаивают на том, что палестинское радикальное движение ХАМАС не должно контролировать сектор Газа. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Но давайте не забывать, что конфликт мог бы завершиться вчера, если бы ХАМАС прекратило прятаться за гражданскими, сложило оружие и покинуло Газу. Этого пока не произошло. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Сотрудник Госдепа подчеркнул, что у США есть четкое видение того, что должно произойти для мирного урегулирования конфликта в регионе. Ведант Патель заметил, что сектор Газа не должен оставаться площадкой для терроризма, осуществляемого против израильтян, поэтому не должен находиться под контролем ХАМАС. Вместе с тем чиновник из Госдепа заверил, что в Вашингтоне приветствовали бы участие других стран в урегулировании кризиса.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State