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В Госдепе пригрозили мерами против КНР, если она не уменьшит "поддержку ОПК РФ"

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Ведант Патель обвинил КНР и РФ в угрозе для Европы.

В американском внешнеполитическом ведомстве примут новые меры против Пекина в том случае, если он не сократит масштабы имеющей место, согласно позиции Вашингтона, поддержки российского оборонно-промышленного комплекса. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне  выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.  Иностранный чиновник подтвердил готовность властей США к дальнейшим шагам. Однако спикер не стал вдаваться в детали этого проекта с трибуны. Ведант Патель отметил, что  взаимодействие России и Китая угрожает безопасности не только Украины, но и всего европейского региона.

Этой точки зрения придерживаются не только США. Также Группа семи, ЕС, страны НАТО. И заключается она в том, что поддержка со стороны КНР восстановления оборонно-промышленного комплекса России угрожает безопасности не только Украины, но и Европы.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Дополнительно сотрудник Госдепа США подтвердил, что китайский заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй встретился в четверг в Вашингтоне с первым заместителем государственного секретаря США Куртом Кэмпбеллом. 

Госдеп не стал осуждать экс-постпреда при ООН Хейли за провокационную риторику в Израиле.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, китай, опк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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