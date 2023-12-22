В Госдепе пригрозили мерами против КНР, если она не уменьшит "поддержку ОПК РФ"

Ведант Патель обвинил КНР и РФ в угрозе для Европы.

В американском внешнеполитическом ведомстве примут новые меры против Пекина в том случае, если он не сократит масштабы имеющей место, согласно позиции Вашингтона, поддержки российского оборонно-промышленного комплекса. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Иностранный чиновник подтвердил готовность властей США к дальнейшим шагам. Однако спикер не стал вдаваться в детали этого проекта с трибуны. Ведант Патель отметил, что взаимодействие России и Китая угрожает безопасности не только Украины, но и всего европейского региона.

Этой точки зрения придерживаются не только США. Также Группа семи, ЕС, страны НАТО. И заключается она в том, что поддержка со стороны КНР восстановления оборонно-промышленного комплекса России угрожает безопасности не только Украины, но и Европы. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Дополнительно сотрудник Госдепа США подтвердил, что китайский заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй встретился в четверг в Вашингтоне с первым заместителем государственного секретаря США Куртом Кэмпбеллом.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State