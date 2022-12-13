США поддерживают попытки Украины восстановить контроль над всеми частями страны

Виктория Нуланд рассказала о целях США на Украине.

американские власти поддерживают попытки Украины восстановить контроль над всеми частями страны, включая Крым и Донбасс. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделала заместитель государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд. Чиновница напомнила прессе о том, что украинские власти борются за возвращение суверенной территории, которая обозначена в пределах ее международной закрепленных государственных границ. Таким образом эксперт ответила на вопрос о том, каковы цели Вашингтона в европейской стране. Нуланд пояснила, что Белый дом и Госдеп будут поддерживать киевский режим так долго, как это будет необходимо.

Украина борется за возвращение всей своей территории в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем их, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения своей территории. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State