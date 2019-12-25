Нед Прайс рассказал об одобрении любого санкционного давления на экономику РФ.

США поддержали решение Литвы о блокировке транзита в Калининградскую область. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник добавил, что Госдеп США поддерживает действия стран-союзников, которые присоединяются к западному антироссийскому санкционному давлению.

Мы приветствуем беспрецедентные экономические меры, принятые против России. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт пояснил СМИ, что Вашингтон серьезно относится к угрозам в адрес Литвы и готов стоять за своих прибалтийских союзников по НАТО. Он напомнил о "железной приверженности" США к Пятой статье Устава НАТО. В документе говорится о том, что нападение на одну из стран блока приравнивается к атаке на всех.

Госдеп: США поддержат Литву, если Россия предпримет военные меры.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State