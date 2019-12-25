Госдеп: США поддержат Литву, если Россия предпримет военные меры

Нед Прайс рассказал о поддержке Вашингтоном стран-союзников по НАТО.

США поддержат Литву, если Россия предпримет военные меры против прибалтийской страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник объявил о том, что Вильнюс является членом Североатлантического альянса, а поэтому обладает поддержкой союзников по НАТО.

Мы будем поддерживать наших союзников по альянсу. Наша приверженность пятой статье НАТО — постулату, что нападение на одного будет означать нападение на всех, — нерушима. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что власти Литвы заявили о прекращении транзита по железной дороге некоторых товаров на территорию Калининградской области. Запрет вступает в законную силу с 18 июня. По мнению чилийского журналиста Гонсало Лира Лопеса, постановление республика приняла под давлением США.

Литва заявила, что в случае военного кризиса НАТО направит в страну от дивизии до корпуса.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State