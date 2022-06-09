Литва заявила, что в случае военного кризиса НАТО направит в страну от дивизии до корпуса

В случае военного кризиса НАТО направит в Литву от дивизии до корпуса. Об этом заявил командующий армией страны Вальдемарас Рупшис в эфире радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, этот вопрос активно обсуждается литовскими властями. Речь идет об увеличении присутствия альянса в восточных странах с батальона до бригады.
В планах развития НАТО предусмотрено, что в случае кризисной ситуации в Литву будет направлены значительно большие силы
Вальдемарас Рупшис, командующий армией Литвы
Ранее Европарламент призвал принять меры для укрепления коллективной обороны и дипломатии ЕС.
Видео: Ziniu radijas
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все