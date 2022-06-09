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Литва заявила, что в случае военного кризиса НАТО направит в страну от дивизии до корпуса

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Этот вопрос активно обсуждается литовскими властями.

В случае военного кризиса НАТО направит в Литву от дивизии до корпуса. Об этом заявил командующий армией страны Вальдемарас Рупшис в эфире радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, этот вопрос активно обсуждается литовскими властями. Речь идет об увеличении присутствия альянса в восточных странах с батальона до бригады.

В планах развития НАТО предусмотрено, что в случае кризисной ситуации в Литву будет направлены значительно большие силы

Вальдемарас Рупшис, командующий армией Литвы

Ранее Европарламент призвал принять меры для укрепления коллективной обороны и дипломатии ЕС.

Видео: Ziniu radijas

Теги: вальдемарас рупшис, кризис, литва, нато
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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