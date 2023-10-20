США отвергли призыв генсека ООН к прекращению огня на Ближнем Востоке

Мэттью Миллер оценил призыв Всемирной организации к Израилю и Палестине.

Американская администрация отвергла призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник уточнил, что в результате обстрелов и атак на еврейское государство со стороны палестинского радикального движения ХАМАС жертвами стало мирное население. В Госдепе заметили, что страна имеет право на самозащиту. Однако эта деятельность должна вестись таким образом, чтобы не страдало гражданское население.

Это не наша политика. Мы поддерживаем право Израиля на самозащиту. Нельзя забывать, что Израиль до сих пор подвергается атакам. ХАМАС по-прежнему запускает ракеты по Израилю. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США считают неуместными попытки посредничества с ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State