Ведант Пател из Госдепа рассказал о ситуации с осужденными американцами в России.

Власти США обвинили Россию в неготовности к "серьезным переговорам" по обмену заключенными. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Пател. Чиновник рассказал прессе о том, что дипломаты ранее выдвинули Москве "существенное предложение", на которое РФ якобы не ответила должным образом. По словам чиновника, российские коллеги продемонстрировали Вашингтону неготовность принимать участие в серьезном разговоре по проблеме с использованием существующих каналов связи. Он добавил, что ситуация противоречит публичным заявлениям, которые делает МИД.

Правительство США продолжает придерживаться этого предложения и предлагает возможные альтернативные пути взаимодействия с РФ по этому вопросу, чтобы продемонстрировать нашу сохраняющуюся вовлеченность. Ведант Пател, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что Белый дом и Госдеп ранее предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Обмен заключенными стал одной из тем телефонной беседы главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в конце июля 2022 года.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State