США не войдут в МУС, но поддерживают расследование действий ВС РФ на Украине

США не войдут в МУС, но поддерживают расследование им действий ВС РФ на Украине. Соответствующей информацией с представителями комитета по иностранным делам Палаты представителей США поделился американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник заметил, что хотя Вашингтон и не намерен присоединяться к Международному уголовному суду, но при этом поддерживают независимое расследование действий против Вооруженных сил России на территории Украины.
Мы не являемся стороной МУС. Мы не намерены становиться ей…Мы поддерживаем. И позвольте мне быстро добавить, что мы его приветствуем.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Руководитель дипломатического ведомства США обратил внимание законодателей на тот момент, что в прошлом Вашингтон неоднократно оказывал содействие проведению разбирательств МУС. В частности, США предоставляли коллегам и следователям необходимую информацию.
Блинкен: США не обсуждают отмену санкций против России.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все