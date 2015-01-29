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США не войдут в МУС, но поддерживают расследование действий ВС РФ на Украине
Сегодня, 7:57
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США не войдут в МУС, но поддерживают расследование действий ВС РФ на Украине

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Энтони Блинкен считает, что Вашингтону следует привествовать работу Международного уголовного суда.

США не войдут в МУС, но поддерживают расследование им действий ВС РФ на Украине. Соответствующей информацией с представителями комитета по иностранным делам Палаты представителей США поделился американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник заметил, что хотя Вашингтон и не намерен присоединяться к Международному уголовному суду, но при этом поддерживают независимое расследование действий против Вооруженных сил России на территории Украины.

Мы не являемся стороной МУС. Мы не намерены становиться ей…Мы поддерживаем. И позвольте мне быстро добавить, что мы его приветствуем.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель дипломатического ведомства США обратил внимание законодателей  на тот момент, что в прошлом Вашингтон неоднократно оказывал содействие проведению разбирательств МУС. В частности, США предоставляли коллегам и следователям необходимую информацию.

Блинкен: США не обсуждают отмену санкций против России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, мус, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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