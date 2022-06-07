США назвали отказ пропустить самолет Лаврова суверенным правом стран

США назвали отказ пропустить самолет Сергея Лаврова суверенным правом стран. Такого мнения придерживается американское внешнеполитическое ведомство. Информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.Его попросили прокомментировать действия Болгарии, Черногории и Северной Македонии по вопросу закрытия собственного воздушного пространства для самолета главы МИД России. По мнению Прайса, такое поведение говорит о готовности и решимости европейского региона привлечь Москву к ответственности за происходящее на Украине.
Мы постоянно призываем Сербию предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути, в том числе для диверсификации энергоресурсов, сокращения энергетической зависимости от России.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Нед Прайс также призвал власти Сербии уделять первостепенное внимание евроинтеграции и проводить общую внешнюю политику со странами Евросоюза, особенно по вопросам безопасности.
В США заявили, что продолжают выдавать визы журналистам из России.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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