США назвали отказ пропустить самолет Лаврова суверенным правом стран

Нед Прайс оценил закрытие воздушного пространства для борта главы МИД РФ над тремя странами Европы.

США назвали отказ пропустить самолет Сергея Лаврова суверенным правом стран. Такого мнения придерживается американское внешнеполитическое ведомство. Информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.Его попросили прокомментировать действия Болгарии, Черногории и Северной Македонии по вопросу закрытия собственного воздушного пространства для самолета главы МИД России. По мнению Прайса, такое поведение говорит о готовности и решимости европейского региона привлечь Москву к ответственности за происходящее на Украине.

Мы постоянно призываем Сербию предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути, в том числе для диверсификации энергоресурсов, сокращения энергетической зависимости от России. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс также призвал власти Сербии уделять первостепенное внимание евроинтеграции и проводить общую внешнюю политику со странами Евросоюза, особенно по вопросам безопасности.

В США заявили, что продолжают выдавать визы журналистам из России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

