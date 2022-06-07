В Госдепе США напомнили о продолжении работы с российскими СМИ.

В США заявили, что продолжают выдавать визы журналистам из России. Такие сведения на регулярном брифинге в Вашингтоне предоставил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник напомнил о том, что ни у кого из работающих сотрудников СМИ не была отозвана профессиональная аккредитация.

США продолжают выдавать визы квалифицированным российским журналистам, и мы не отзывали аккредитацию иностранной прессы ни у кого из российских журналистов, работающих в США. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепартаменте США заметили, что многие как независимые, так и государственные СМИ из России под санкциями не находятся. Нед Прайс отметил, что американское правительство видит необходимость работать с российскими медиа, так как за счет этого население РФ получает доступ к информации. В частности, Прайс напомнил о том, что накануне посол Джон Салливан дал государственному агентству ТАСС интервью.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State