США намерены усилить влияние в странах, которые хотят сократить связи с РФ

Джеймс О'Брайен рассказал о противодействии Вашингтона деятельности Москвы на геополитической арене.

В американском внешнеполитическом ведомстве намерены усиливать свое влияние в странах, которые хотят сокращать связи с Россией. Такой информацией с американскими законодателями поделился помощник государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен, выступая на слушаниях в местном комитете по иностранным делам при Сенате Конгресса США. Дипломат заметил, что власти в Вашингтоне наблюдают в ряде государства "от Каспия до Адриатики" желание иметь меньше связей с Москвой и становиться ближе к членству в ЕС и НАТО, а также укреплять отношения с этими объединениями.

В то же время, пока мы сфокусированы на Украине, мы работаем над тем, чтобы противостоять тому, что происходит в странах, которые я бы назвал дугой от Каспия до Адриатики, - группе государств, которые стремятся отдалиться от России. Джеймс О"Брайен, помощник госсекретаря США

Джеймс О"Брайен заметил, что на протяжении последних двух лет в указанном регионе американские власти видели желание быть дальше от России, однако сейчас наблюдаются некоторые откаты, иногда подпитываемые Москвой, а иногда - местными политическими элитами. По каждой локации чиновники из Вашингтона проводят работу, а в каждом месте есть свои особенности.

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Фото и видео: YouTube / NTD