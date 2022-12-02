США намерены тесно работать с Европой, помогая ей в диверсификации энергоресурсов

Джо Байден рассказал о том, как Вашингтон планирует расширять сотрудничество с Парижем.

Власти США намерены тесно работать с Европой, помогая региону в диверсификации энергетических ресурсов, а также поддерживая дальнейший переход Соответствующее заявление глава государства Джо Байден сделал в ходе пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, выступая по завершению переговоров в Вашингтоне. По мнению политика, в данном вопросе стороны добились больших успехов за счет работы группы США и ЕС в сфере энергетической безопасности.

США помогают Европе, одновременно ускоряя наш переход на экологически чистые источники энергии. Мы собираемся продолжать работать в тесном партнерстве с Европой по мере продвижения вперед. Джо Байден, президент США

Джо Байден напомнил СМИ о том, что сегодня страна взяла на себя обязательство по углублению сотрудничества между США и Францией в сфере гражданской ядерной энергетики в двустороннем партнерстве. При этом оба государства продолжат помогать украинским властям и народу, а также заниматься привлечением российского руководства к ответственности за действия на СВО. США и Франция планируют помогать миру в мсягчении негативных глобальных последствий регионального противостояния между Москвой и Киевом.

Байден заглянул в окно к маленьким детям во время рабочей поездки.

Фото и видео: YouTube / Guardian News