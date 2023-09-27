США намерены наладить совместный с Украиной выпуск военной техники

Отмечается, что соответствующие решения были приняты на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Вашингтон намерен наладить совместный с Украиной выпуск военной техники. Об этом сообщил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант на выступлении в Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, аналогичная инициатива пройдет и с другими странами Европы, а также с Австралией. Лаплант напомнил, что соответствующие решения были приняты на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Предвижу совместное производство вооружений с союзниками и партнерами США. Считаю, что НАТО будет делать на этом большой акцент. Билл Лаплант, замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению

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Видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies