Энтони Блинкен рассказал о необходимости перехода к возобновляемым источникам энергии.

США надеются, что РФ не будет использовать энергетику как инструмент во внешней политике. Такое заявление в интервью местному телеканалу Bloomberg TV сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Спикер считает, что Москва захочет использовать сферу в качестве инструмента для давления на страны. Представитель Госдепа объяснил журналистам, как Западу следует выстраивать сотрудничество с РФ при сложившихся высоких цен на газ.

Россия в прошлом использовала энергетику в качестве инструмента, а некоторые скажут - оружия, в своей внешней политике. Я надеюсь, что в перспективе мы этого не увидим, особенно с учетом приближения зимы. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава дипломатии США считает, что высокая стоимость на голубое топливо говорит о том, что миру необходимо переходить на другие источники энергии. В частности, речь идет о возобновляемых ресурсах. Также следует диверсифицировать и источники энергии. Блинкен призвал постепенно уходить от горючих ископаемых, несмотря на экономические трудности.

Блинкен: В концепции НАТО учтут новые вызовы и опасности.

Фото и видео: Bloomberg TV