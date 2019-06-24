США могут ввести новые санкции против Грузии с расчетом на смену ее курса

Джеймс О'Брайен прокомментировал позицию Вашингтона по политике Тбилиси.

Американское внешнеполитическое ведомство рассматривает возможность введения новых санкций в отношении властей из Тбилиси, а в администрации США рассчитывают на то, что Грузия изменит свой внутреполитический курс в последующие месяцы. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Мы активно рассматриваем имеющиеся у нас возможности в этой сфере. Я не стану анонсировать что-либо, но мы это рассматриваем. Речь идет не только о тех, кто извлекает выгоду из коррупции, но и о тех, кто причастен к нарушению прав человека, согласно Глобальному акту о правах человека имени Магнитского. Джеймс О"Брайен, помощник госсекретаря США

Джеймс О"Брайен добавил, что представителям правящей партии Грузии должно быть ясно, "что есть путь назад". Дипломат заметил, что еще год назад в США видели, что европецская страна выбирает неправильный путь однако затем власти изменили курс и добились больших успехов. В Госдепе США не исключают, что такие же действия могут произойти в Тбилиси в следующие месяцы.

Госдеп считает, что Китай вынудил Европу рассматривать себя как угрозу.

Фото и видео: YouTube / NTD