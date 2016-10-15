Госдеп считает, что Китай вынудил Европу рассматривать себя как угрозу

Джеймс О'Брайен оценил влияние ЕС на Пекин.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что Китай своими действиями вынудил Европу рассматривать себя в качестве активной угрозы. Такой информацией с американскими законодателями поделился помощник государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен, выступая на слушаниях в местном комитете по иностранным делам при Сенате Конгресса США. Дипломат подчеркнул законодателям, что послековидная стратегия Пекина заключается в том, чтобы отделить Вашингтон от партнеров в европейском регионе. Такие шаги со стороны КНР в США назвали контрпродуктивными.

Теперь нам стало проще обсуждать вопросы проверенных поставщиков, обеспечения того, чтобы в критической инфраструктуре не было слежки и незаконно профинансированного оборудования. Джеймс О"Брайен, помощник госсекретаря США

Госдеп: КНР под влиянием США и ЕС меняет подходы к экспорту в Россию.

Фото и видео: YouTube / NTD