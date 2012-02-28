Госдеп: КНР под влиянием США и ЕС меняет подходы к экспорту в Россию

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Китай под влиянием США и Европейского союза меняет некоторые свои подходы к поставкам товаров в Россию. Такую версию изложил помощник государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен, выступая на слушаниях в местном комитете по иностранным делам при Сенате Конгресса США. Специалист заметил, что в Вашингтоне ранее предостерегали Пекин от организации поставок вооружения Москве. Сейчас дипломат полагает, что КНР не поставляет в РФ оружие, но ведется транспортировка "товаров двойного назначения" в больших объемах. По словам Джеймса О"Брайен, подобный подход влияет на европейских партнеров, а также вынуждает Китай "перенастраивать некоторые основополагающие моменты".
Как много времени им потребуется на это? Мы работаем, чтобы ускорить это, но это настоящая задача с точки зрения каждодневного дипломатического взаимодействия.
Джеймс О"Брайен, помощник госсекретаря США
Помощник госсекретаря США заверил законодателей в том, что Вашингтон будет далее вводить санкции в отношении китайских структур, которые по версии Белого дома нарушают западные антироссийские санкции.
НАТО в предстоящие месяцы подготовит новую стратегию по России.
Фото и видео: YouTube / NTD
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