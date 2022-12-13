Игорь Кириллов рассказал о биолабораториях на Украине.

Найденные на территории Украины документы подтверждают участие института сухопутных войск США в изучении устойчивости к антибиотикам микробов, выделенных от военнослужащих Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал руководитель российскими войсками радиационной, химической и биологической защиты. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов уточнил, что полученные материалы подтверждают участие института имени Рида в изучении антибиотикоустойчивости микроорганизмов в отношении тех солдат, которые с 2014 по 2020 года принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Глава РХБЗ пояснил СМИ, что в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, в обще сложности экспертами было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, а также проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов.

Минобороны: США готовили на Украине персонал по программе биоугроз.

Фото и видео: Минобороны Росси и