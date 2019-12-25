В командовании космических войск Британии призвали Россию сотрудничать с партнерами по обеспечению безопасного использования космического пространства.

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия. Об этом говорится в официальном сообщении командования космической программы. Вице-маршал Британии Харви Смит считает, что РФ провела в июле испытания в космосе противоспутникового оружия.

Мы обеспокоены тем, каким образом Россия провела испытание одного из своих спутников, запустив объект с оружейными характеристиками Харви Смит, вице-маршал командования космической программы Великобритании

Чиновник уверен, что действия России угрожают мирному использованию космического пространства. Он напомнил, что боевые испытания могут создать обломки, которые навредят спутникам и космическим системам.

Мы призываем Россию воздерживаться впредь от проведения таких испытаний. Мы также призываем Россию работать вместе с Великобританией и другими партнерами Харви Смит, вице-маршал командования космической программы Великобритании

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