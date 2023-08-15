США хотят переформатировать систему взаимодействия в АТР, заявил Путин

Глава России назвал цель Вашингтона.

Американские власти стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия, которая сложилась на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответствующее заявление в рамках видеообращения к участникам Московской конференции по международной безопасности сделал глава государства Владимир Путин. Политик добавил, что по всему миру Вашингтон стремится раздуть очаги затухающих конфликтов, а также провоцирует новые. По мнению президента России, Белый дом поставил перед собой цель по извлечению собственной выгоды из человеческих трагедией, стравливания народов и принуждении правительств к покорности в рамках неоколониальной системы ценностей ради эксплуатации ресурсов.

Стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в АТР систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений. Владимир Путин, президент РФ

Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин.

Фото и видео: Kremlin.ru