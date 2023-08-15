Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин

Глава РФ рассказал о партнерстве между США, Австралией и Великобританией.

Страны коллективного Запада планируют интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS. Соответствующее заявление в рамках видеообращения к участникам XI Московской конференции по международной безопасности сделал глава государства Владимир Путин. Политик заметил, что Австралия, Великобритания и США продолжают наращивать и модернизировать собственные наступательные потенциалы, а Вашингтон намерен переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему сотрудничества между странами.

Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили миру о стратегическом партнерстве AUKUS,. Государства занимаются формированием австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Канберра в рамках данного оборонного партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и работать над разработкой сверхзвуковых ракет.

Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима.

Фото и видео: Kremlin.ru