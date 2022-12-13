США хотят, чтобы Китай использовал свое влияние для прекращения СВО

Нед Прайс рассказал о необходимости общения между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским.

Американские власти из администрации хотят, чтобы Китай использовал свое влияние для прекращения российской специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник добавил, что Госдеп также рассчитывает на проведение контактов между лидерами КНР и киевского режима.

Мы бы, безусловно, хотели и наделись увидеть взаимодействие председателя Си с президентом Зеленским. Как мы понимаем со слов наших украинских партнеров, контакты пока не запланированы. Но мы будем наблюдать за развитием событий, за тем, что заявят стороны. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт полагает, что на геополитической арене остаются такие страны, которые все еще поддерживают такие отношения с Россией, каких не поддерживают США. Китай в этом перечне находится на первом месте. По словам Неда Прайса, Пекин публично утверждает, что придерживается нейтралитета относительно СВО, но на самом деле оказывает России "экономическую, политическую, дипломатическую поддержку".

Госдеп не увидел препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State