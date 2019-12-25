СНБО: Украина может не признать решения России и Запада

Алексей Данилов оценил переговоры США и РФ по гарантиям безопасности.

Секретарь СНБО заявил о том, что Украина может не признать решения России и Запада. Такое заявление сделал Алексей Данилов в интервью агентству "Франс Пресс". Он уточнил местным журналистам, что решения, принятые сторонами относительно будущего Украины, не будут эффективными, если их не признает сам Киев. Специалист прокомментировал готовность Вашингтона обсуждать с Москвой вопросы, касающиеся гарантий безопасности.

Каким бы ни был итог этих переговоров, "ничего не получится, если его (исход) не признают украинцы. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что на прошлой неделе Россия опубликовала проекты возможного договора с США и членами НАТО. В частности, положения включают себя гарантии о безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости территорий сторон, отказ от расширения Североатлантического альянса на Восточный фланг (за счет бывших республик СССР).

В СНБО следят за концентрацией войск РФ на границе.

Фото: YouTube / Рада національної безпеки і оборони України

